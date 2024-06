Filha de Baby do Brasil afirma que todas as mulheres ficam com o DNA dos homens que se envolvem no útero

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 15:31 Para compartilhar:

Falas de Sarah Sheeva, filha da cantora Baby do Brasil, estão viralizando nas redes sociais. As declarações são da sua participação no podcast “Inteligência Ltda”, do comediante Rogério Vilela.

Na ocasião, ela falou sobre relacionamentos à luz de Deus e quais as consequências para o útero da mulher com diversas relações sexuais ao longo do tempo. Ela usou passagens bíblicas para exemplicar seus pensamentos.

Sarah, que se define nas redes como pastora-missionária, mentora e conselheira sentimental familiar, disse que a ciência ‘útero da mulher absorve material genético de todos os parceiros’. “A ciência comprovou que nós, mulheres, absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero, que é um portal”, disse.

“Todos os parceiros! Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja: não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos o material genético”, falou.

“Na Bíblia mostra, deve estar em Levítico. O que acontece? O homem tinha que casar. O homem morreu e a mulher ficou viúva. E ela não tem filhos. E, para aquela época, você não deixar uma descendência era uma humilhação, era uma tragédia. Então tem uma lei deles que o irmão do cara que morreu case-se com a viúva com um propósito, para suscitar descendente ao que morreu”, refletiu.

“Aí a gente pensava: ‘Nossa, mas que viagem do colega, que viagem é essa? Pô, o cara que morreu, o DNA dele morreu com ele, o espermatozóide dele morreu com ele, agora o irmão vai semear um espermatózoide no útero da mulher, o filho é dele, mas vai ter o nome do que morreu’. Acontece que a ciência comprovou que o útero da mulher absorve o material genético de todos os parceiros”, explicou.

