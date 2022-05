Filha de Arlindo Cruz se afasta das redes após ataques gordofóbicos

Flora Cruz, filha do cantor Arlindo Cruz, decidiu se afastar das redes sociais após sofrer ataques gordofóbicos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (24).

“Em todas as canções de Arlindo a base é o amor, respeito e tolerância. E é nisso que acreditamos. Junto com sua equipe decidimos que Flora ficará afastada das redes até a poeira baixar. Agradecemos imensamente todas as mensagens de amor e carinho”, dizia o comunicado.





A decisão foi tomada após a influenciadora, que fala sobre autoestima e moda plus size, compartilhar uma foto usando lingerie e ser alvo de comentários ofensivos.

“18 anos? É a prova de que a obesidade não favorece ninguém. Parece ter pelo menos uns 30 anos”. “Decepção para a família”. “18 anos de aposentadoria”. “E isso que tem photoshop e maquiagem. Imagina sem nada disso”, foram alguns dos comentários.

Como forma de incentivo, os seguidores deixaram mais comentários que o de costume para exaltar a beleza e a força de Flora.

“Siga firme, mana. Não tenha dúvida que você inspira muitas pessoas!”, escreveu a artista Thais Macedo. “Não liga pra essas pessoas! Continue assim é o mais importante: Feliz!”, comentou o DJ Tartaruga. “Continue sendo livre de tudo que falam mal. Continue sendo a inspiração de várias pessoas que tiveram motivação na sua aceitação. Vc é maravilhosa!”, afirmou uma fã.