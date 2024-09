Filha de Arlindo Cruz revela custo mensal com plano de saúde do sambista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 20:30 Para compartilhar:

Flora Cruz, 21 anos, filha de Arlindo Cruz, 66, é uma das peoas da 16ª edição de “A Fazenda” (Record TV), que estreou na última segunda-feira, 16. Durante bate-papo com os colegas de reality, ela abriu seu coração sobre a vida financeira da família e revelou o valor mensal do plano de saúde do cantor, que tem um custo surpreendente.

“Até os 12 anos, eu era dondoca. Tinha motorista, tinha babá, tinha tudo. Quando tive que arregaçar as mangas e enfrentar a realidade da vida, graças a Deus, a realidade sempre foi muito nua e crua na minha casa”, iniciou ela.

A peoa contou que a vida financeira da família apertou após o pai sofrer um AVC, em 2017. O sambista ficou quase um ano e meio internado e até hoje necessita de cuidados médicos diários devido às sequelas da doença.

Ainda durante a conversa, a influenciadora revelou que somente o plano de saúde do sambista custa R$ 30 mil por mês. Segundo ela, as despesas de saúde de Arlindo Cruz são pagas com o dinheiro de direitos autorais.

“O show caiu, tinha processo judicial, ele fez cinco cirurgias na cabeça, muita coisa o plano de saúde não paga… São sete anos de AVC. A gente paga R$ 30 mil por mês de plano de saúde, só que ele não canta mais”, completou Flora.

Arlindo Cruz segue em processo de recuperação em casa, mas costuma ser internado com frequência. O artista foi homenageado pela Império Serrano no Carnaval do ano passado e desfilou na escola de samba na Marquês de Sapucaí. Para isso, ele contou com acompanhamento de uma equipe médica especializada.