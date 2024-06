Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt pede retirada do sobrenome do pai na Justiça

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 14:38 Para compartilhar:

Uma das filhas dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt entrou na Justiça norte-americana para retirar o sobrenome “Pitt” do nome.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, de 18 anos, apresentou uma ação em um tribunal de Los Angeles na segunda, 27. Nascida na Namíbia, Shiloh é a terceira filha do ex-casal estrelado de Hollywood. Pitt e Jolie se separaram em 2016. A informação é do Los Angeles Times.

O episódio é uma reviravolta na relação. Shiloh havia decidido morar com o pai após ele perder uma batalha judicial com Jolie, em março. A decisão teria alegrado Pitt.

Publicamente, dois irmãos de Shiloh abandonaram o nome de Pitt, como Zahara, de 19 anos. A filha estrelou campanhas de publicidade sob o nome artístico “Zahara Marley Jolie”, em 2023. Já Vivienne, de 15 anos, ocultou o sobrenome “Pitt” em seu crédito no novo musical The Outsiders, produzido por Angelina.

No ano passado, vazou nas redes uma declaração de Pax, filho do casal, então com 16 anos, de que Pitt era um “ser humano péssimo” e que os filhos tinham medo de ficar em sua presença.