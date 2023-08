Filha de Angélica comemora ao assistir pela primeira vez a mãe cantando ao vivo: ‘Arrasou muito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 14:24 Compartilhe

Sucesso na música entre 1990 e 2000, Angélica se apresentou ao lado de Xuxa, e Eliana, também ícones da geração, na noite desta segunda-feira, 7, no palco do Criança Esperança, da TV Globo. O momento emocionou o público, as artistas e até Eva Huck, de apenas 10 anos.

No Instagram de Luciano Huck, Eva, que é a filha caçula de Angélica e do apresentador, elogiou a mãe. Segundo ela, é a primeira vez que a viu cantar ao vivo. “Mãe, você arrasou muito”, comemorou a pequena.

“Xuxa e Eliana, vocês arrasaram também! Mãe, você virou cantora quando tinha 15 anos e antes de eu nascer você parou. Ver você cantando de novo com eu assistindo foi incrível! Vocês arrasaram, parabéns”, completou Eva.

A 38ª edição do show beneficente trouxe um feito inédito, já que as três nunca haviam se apresentado juntas. Talvez por isso, muitos acreditavam que as artistas não tinham um bom relacionamento, o que já havia sido negado por elas anteriormente.

“A vida toda, tentaram nos colocar como inimigas. Não conseguiram. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade e pela irmandade”, declarou Eliana, que aproveitou a oportunidade para anunciar o Teleton, especial beneficente do SBT.

simplesmente angélica, eliana e xuxa cantando juntas!!! que apresentação ❤️#CriançaEsperança pic.twitter.com/bhusm5pNh2 — paiva (@paiva) August 8, 2023

