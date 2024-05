Filha de Ana Maria Braga se pronuncia após críticas sobre seu estilo de vida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 17:41 Para compartilhar:

A professora de ioga Mariana Maffeis, 40 anos, filha mais velha da apresentadora Ana Maria Braga, 75, usou seu Instagram, na última terça-feira, 14, para fazer um desabafo após ter seu lifestyle criticado por conta de uma entrevista que ela concedeu, recentemente, a IstoÉ Gente.

“Apenas uma atualizada para você que veio beber na fonte: não sou hippie, natureba e nem vivo vida simples. Não sou reclusa nem vivo no mato. Não nego nem recuso nada de bom que me é ofertado na vida; nem na minha nem na dos meus filhos. Sou totalmente comprometida com o bem-estar das crianças, este oriundo da minha dedicação e de valiosos recursos materiais e imateriais que me são disponibilizados”, afirmou ela, que mora em Botucatu, no interior de São Paulo, com o marido, o professor de ioga Badarik González, e os 4 filhos, que têm entre 13 anos e 5 meses.

Mariana criticou aquilo que chamou de “narrativas deturpadas” de outros meios de comunicação a partir da entrevista que deu, inclusive de citou “reportagem na TV”.

É que também na última terça-feira, Sonia Abrão, apresentadora do vespertino “Tarde É Sua”, da RedeTV!, colocou Mariana na geladeira por acreditar que a professora de ioga teria criticado a Globo, emissora onde sua mãe apresenta o “Mais Você”.

“Essa atitude demonstrou mais do que o desnecessário, o inconveniente, foi desrespeitoso com o trabalho da mãe e com a emissora em que a mãe trabalha. Não precisava!”, opinou a veterana.

Mariana respondeu às críticas da apresentadora e deixou claro não ter atacado a empresa em que sua mãe trabalha.

“Sou muito agradecida à TV Globo, em especial à diretora Vivi de Marco, uma amiga que a vida profissional da minha mãe me deu. Por diversos motivos burocráticos crianças já não aparecem em TV e foi apenas esse meu comentário na entrevista citada onde ganhei outros malfadados adjetivos. Também me dou por vezes o direito da saudade do que já foi. Mas segue o jogo da vida; que os envolvidos possam me perdoar por toda e qualquer incongruência”, esclareceu Mariana.

O que aconteceu

Na entrevista, Mariana explicou que entende por que as pessoas acreditam que ela e a mãe vivam afastadas e disse que a Globo é uma empresa ‘super fechada’.

“A gente podia ir direto lá, [agora] as pessoas não podem mais aparecer, as crianças não podem, tem que ter um monte de autorização. Antes era normal, a gente aparecia, fazíamos sempre declarações no Natal, no Ano Novo, aniversários, e, de repente, ficou uma coisa oculta. Acho que esse ‘ocultismo’ se deve à posição da empresa, do programa dela e, consequentemente, também da rede social dela”, disse a filha de Ana Maria Braga.

“Mas eu vejo também, talvez, como um pouco de boicote, porque o que eu trago pode parecer um conflito de interesses em relação a uma empresa como a Globo e seus patrocinadores. Eu entendo isso, e a minha relação com a minha mãe está muito acima disso”, completou ela.

Confira o desabafo de completo de Mariana:

“Oi! Você também está de butuca na janela da vida? Quem não gosta de espiar um pouquinho o alheio para poder esquecer-se de si nem que seja apenas por um breve instante. Recentemente dei uma entrevista e sua réplica virou uma onda toda diferente do que falei, do que sinto e do que vivo.

Diversas manchetes e até reportagem na TV, todas de mau gosto, que já apareceram desde então nos meios obtusos que tanto execro; narrativas deturpadas seguem em alta quando o assunto sou eu!

Apenas uma atualizada para você que veio beber na fonte: não sou hippie, natureba e nem vivo vida simples. Não sou reclusa nem vivo no mato. Não nego nem recuso nada de bom que me é ofertado na vida; nem na minha nem na dos meus filhos. Sou totalmente comprometida com o bem-estar das crianças, este oriundo da minha dedicação e de valiosos recursos materiais e imateriais que me são disponibilizados. Sou eternamente devedora aos meus pais por tudo que sou e por tudo que posso proporcionar aos meus. Meus pais são o esteio e arrimo da minha vida; são meu exemplo e orgulho para tudo e para todo o sempre.

