Filha de Ana Maria Braga quer que mãe participe de seu parto domiciliar

A professora de yoga, Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, disse que espera que a apresentadora participe do seu terceiro parto, que será domiciliar. Ela é mãe também de Joana, de 10 anos, e Maria, de 6, frutos do seu relacionamento com o também professor de yoga Badarik González. As informações são da revista Quem.

+Após posicionamento político, Juliana Paes é comparada com Regina Duarte

+Rafael Cardoso tranquiliza fãs após passar por cirurgia cardíaca: ‘Me sentindo muito bem’

+‘Pior sensação do mundo’, desabafa Juju Salimeni sobre crises de ansiedade

“Caso minha mãe consiga chegar a tempo vai ser muito lindo. Se ela estiver perto da nossa casa, no sítio dela em Bofete, que dá meia hora de onde moramos atualmente, talvez exista a possibilidade dela já estar mais perto”, disse Mariana.

Veja também