Filha de Ana Maria Braga diz sentir ‘boicote’ da Globo: ‘Ficou uma coisa oculta’

Mariana Maffeis, professora de ioga e filha de Ana Maria Braga, revelou sentir um “boicote” da TV Globo com relação aos familiares da apresentadora. Ela afirmou que a percepção de que ela e a mãe estão afastadas acontece porque a emissora é “super fechada”.

“A gente podia ir direto lá, [agora] as pessoas não podem mais aparecer, as crianças não podem, tem que ter um monte de autorização. Antes era normal, a gente aparecia, fazíamos sempre declarações no Natal, no Ano Novo, aniversários, e, de repente, ficou uma coisa oculta”, disse à revista IstoÉ.

Maffeis, de 40 anos, afirmou que acha que esse “ocultismo” se deve “à posição da empresa, do programa dela [de Ana Maria] e, consequentemente, também da rede social dela”.

“Mas eu vejo também, talvez, como um pouco de boicote, porque o que eu trago pode parecer um conflito de interesses em relação à uma empresa como a Globo e seus patrocinadores. Eu entendo isso, e a minha relação com a minha mãe está muito acima disso”, completou.

A professora de ioga mora em Botucatu, no interior de São Paulo, com o marido e os quatro filhos: Joana, 13, Maria, 9, Varuna, 2, e Hima, de 5 meses. Ela e Ana Maria mantêm uma relação boa, segundo ela, mas divergem em alguns assuntos, como o parto natural – todos os filhos de Maffeis nasceram de parto natural, mas a apresentadora já se disse preocupada sobre o assunto.

“Minha mãe segue rotulando [o parto natural] como um tabu porque ela talvez esteja desatualizada sobre o tema”, disse a professora, que chegou a dizer que a mãe conversou mais sobre o assunto com a modelo Gisele Bündchen do que com a filha. “Mas a resposta disso é que ela presenciou um parto meu do começo ao fim. No parto do Varuna, ela estava presente”, afirmou.

Maffeis completou dizendo que é muito grata à mãe. “Não tem divergência, as divergências são normais de mãe e filha. Eventualmente, a gente precisa de um tempinho uma da outra – é normal de qualquer relação”, disse.