Filha de Allende deixa Senado do Chile após destituição por escândalo imobiliário

A legisladora Isabel Allende, filha do presidente socialista deposto Salvador Allende, deixou nesta terça-feira (8) sua cadeira no Senado do Chile após confirmar que o Tribunal Constitucional a destituiu pelo caso envolvendo a venda fracassada da casa de seu pai ao Estado.

No início do ano, o governo chileno cancelou a operação na qual pretendia adquirir a propriedade, avaliada em 900 mil dólares (R$ 5,34 milhões), para transformá-la em museu.

Entre os proprietários da residência estão a senadora Allende e Maya Fernández, ex-ministra da Defesa.

Como funcionárias, ambas estavam impedidas por lei a firmar contratos com o Estado, por isso o presidente Gabriel Boric reverteu a compra, embora a legisladora já tivesse assinado a promessa de compra e venta.

“A questionada negociação era para o cumprimento de um fim público impulsionado pelo Governo” e, apesar de “nunca ter se concretizado, serei destituída de meu cargo como senadora da República”, afirmou Isabel Allende, de 80 anos, no Senado.

O Tribunal Constitucional se reuniu na quinta-feira para avaliar a destituição de Isabel Allende a pedido do partido Republicano, da oposição de direita.

De pedra e com madeira nativa, o imóvel de dois andares foi construído em 1948 em uma área rica da capital chilena.

O caso também custou o cargo da ministra de Bens Nacionais, Marcela Sandoval, por aprovar a operação de compra.

Por sua vez, Maya Fernández renunciou em março como ministra da Defesa após pressão da oposição.

O Ministério Público abriu uma investigação para estabelecer se houve crime no processo, no qual já prestou depoimento o presidente Boric.

