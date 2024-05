Filha de Alessandra Negrini explica por que não é parecida com a mãe: ‘Não é assim que funciona’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/05/2024 - 15:22 Para compartilhar:

Recentemente, Bettina Negrini, de 19 anos, viralizou nas redes sociais ao explicar por que não é parecida com a mãe, Alessandra Negrini, 53.

“Eu sou a filha da Alessandra Negrini. Eu sei, eu sou loira, todo mundo fala que não pareço com ela, tenho olhos claros. Genéticas. Meu pai é loiro, genéticas existem, e não é assim que funciona”, disse a jovem, em um vídeo compartilhado no TikTok.

Na publicação, ela ainda “desmascara” uma jovem de cabelos pretos que diz ser filha da atriz. O vídeo acumula mais de 3,6 milhões de visualizações na plataforma.

Herdeira de Alessandra e do cantor Otto, 55, Bettina vive longe dos holofotes. Apesar disso, a jovem gosta de compartilhar trechos de sua rotina no TikTok, onde tem 24 mil seguidores. Seu perfil do Instagram não tem compartilhamentos.