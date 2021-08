Filha de Agnaldo Timóteo poderá ter direito a 75% da fortuna do cantor, diz advogado

Os advogados de Agnaldo Timóteo, Sidnei Lobo Pedroso e Maria Lúcia Vieira Lobo, comemoraram a decisão da Justiça a favor de Keyty Evelyn, filha adotiva do cantor. A adolescente de 14 anos passou a ser a principal herdeira dos bens de Agnaldo, que juntam imóveis em diversas cidades avaliados em cerca de R$ 10 milhões.

“Entrei com a ação no dia 21 de janeiro. O Agnaldo tentou outras vezes e não conseguiu. Em praticamente sete meses consegui uma sentença favorável da adoção e a destituição do poder familiar da mãe, o nome dela sai do registro de nascimento e ela passa a se chamar Keyty Evelyn Timóteo. Ela passa a ser a única herdeira da herança do Agnaldo Timóteo”, contou Sidnei em entrevista ao NaTelinha.

Sidnei contou que entrou com a ação sem cobrar nada, já que era amigo de Agnaldo há mais de 40 anos, e sabia que o cantor estava passando por problemas financeiros na época. “om a ajuda da doutora Mara e com o brilhante trabalho do Ministério Público e da magistrada da vara da Infância e Juventude, consegui dar de presente para o Agnaldo no mês do dia dos pais, que ele fosse mesmo que postumamente pai da Keyty Evelyn agora”, disse. “Vou pedir para o juiz que ela tenha além do 50% que ela tem direito, mais 25% da metade que ele deixou disponível, então ela poderá ter direito a 75% da herança”, completou o advogado.

