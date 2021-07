Fila lança Racer Carbon, seu tênis com placa de carbono Principal lançamento da categoria de running da marca em 2021, Racer Carbon traz a tecnologia Speed Tech Carbon, que garante agilidade e leveza

A Fila reforça seu compromisso com a alta performance no running e lança o Racer Carbon, tênis mais veloz da história da marca, um produto com desenvolvimento 100% brasileiro, desenvolvido no Dass Creation Center e testado e aprovado pelo laboratório de biomecânica do Grupo Dass. O Racer Carbon traz a tecnologia exclusiva Speed Tech Carbon, que faz dele um dos calçados mais leves com placa de carbono produzido no mercado nacional, com apenas 215 gramas no tamanho 40, garantindo, segundo a marca, velocidade e propulsão aos corredores, sejam eles profissionais ou amadores.

A placa de carbono, uma evolução da placa Speed Tech, produzida em nylon, é muito mais rígida e potencializa a força do atleta a cada passada. A evolução também é percebida em outras áreas, como na entressola, que traz espuma de uma densidade superior, mais responsiva e que não perde as propriedades conforme o uso. O encaixe da placa de carbono com o enchimento do solado e da entressola é feito em um processo fusionado, que traz o melhor resultado biomecânico, fazendo do Racer Carbon o tênis ideal para treinos ritmados de velocidade e, claro, para competições.

Além da placa de carbono, outra característica marcante do produto é a silhueta, principalmente de médio pé para frente, que gera uma espécie de alavanca, proporcionando mais energia e propulsão para o corredor. A forma média estreita é a ideal, segundo a marca, para os corredores que estão buscando toda entrega que o calçado pode dar com a resposta a cada passada.

Assim como o KR5, lançamento anterior de running da marca, o Racer Carbon traz a tecnologia Evergrip: pontos de borracha encaixados estrategicamente na sola, onde existe um maior atrito do pé com o solo e, consequentemente, um maior desgaste. O recurso proporciona grip e tração superior em superfícies secas ou molhadas.

O cabedal foi desenvolvido com uma tela leve, altamente tecnológica e respirável. Todas as peças são unificadas por um processo fusionado, promovendo conforto e, principalmente, ajuste no calce. A lingueta possui formato anatômico, trazendo angulação pro tendão tibial anterior, além de um toque muito macio. Outro detalhe pensado na performance: duplo passador auxiliando que a lingueta não se movimente durante a corrida e ainda auxilie no processo de amarração. No contraforte, o modelo traz clipes anatômicos promovendo segurança no calce, e diminuindo contato com o tendão calcâneo. No colarinho, o suede aplicado garante maciez e conforto.

Avaliado no Fila Lab, laboratório de biomecânica da Fila, o Racer Carbon foi testado diversas vezes para entregar a melhor funcionalidade da tecnologia. “Trabalhamos por mais de dois anos no desenvolvimento desse modelo. O critério de seleção dos corredores que participaram das baterias de testes biomecânicos foi o mais elevado da história da Fila, pautados principalmente pelos estudos científicos sobre a tecnologia de placas de carbono. O nosso compromisso e diretriz estratégica é consolidar a Fila como marca esportiva que entrega performance. Por este motivo, seguimos investindo no desenvolvimento e lançamento de produtos que atendam os corredores mais exigentes”, explica Jonas Rocha, gerente de produto de performance Fila Brasil.

O tênis Racer Carbon estará em pré-venda até 15 de julho com exclusividade no site da marca. A partir de 16 estará disponível nos principais players e pro shop do país com o preço sugerido de R$ 799,90.

Masculino: Tam: 37 ao 44

Cores: Branco/azul/vermelho

Feminino: Tam: 33 ao 40

Cores: Branco/marinho/coral

Especificações:

Tamanho 40: 215 gramas

Tamanho 36: 172 gramas

Drop: 6mm

Altura calcanhar: 32mm

Altura antepé: 26mm

