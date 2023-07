Fila andou? Preta Gil é vista com novo affair, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 12:58 Compartilhe

A cantora Preta Gil parece estar realmente disposta a esquecer o ex-marido Rodrigo Godoy, e consequentemente, seguir em frente com sua vida amorosa. A famosa, que está em tratamento contra um câncer no intestino, está viajando pelo Nordeste, e acompanhada de alguns amigos.

Porém, segundo informações do colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, não teria só amigos nessa viagem, mas também um possível novo affair. Na noite desta quarta-feira, 26, Preta Gil teria sido visto em clima romântico, em um jantar charmoso.

Nas redes sociais, Preta Gil tem compartilhado imagens do seu passeio pelos Lençóis Maranhenses, ao lado do amigo e influenciador Gominho. Durante a noite, ela compareceu a um restaurante, e quem estava do lado da cantora era Eduardo Paduan. A coluna de Erlan Bastos, do Em Off, informa que Preta e o empresário foram vistos em um clima bem romântico no local.

Nas redes sociais, Eduardo Paduan se apresenta como proprietário da ‘Pé de Imagem’, uma empresa especializada em captação de imagens por drones. Além disso, também faz fotos e vídeos de competidores de kitesurfe.

