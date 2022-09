Figueirense vence o Paysandu de virada na Série C e lidera grupo provisoriamente

admin3 03/09/2022 - 21:30 Compartilhe

O Figueirense assumiu a liderança provisória do Grupo C do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o Paysandu, por 2 a 1, de virada, neste sábado à tarde, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O time catarinense tem os mesmos seis pontos do ABC, que ainda entra em campo domingo pela terceira rodada das quartas de finais.







No momento, o Figueirense leva vantagem no saldo de gols (4 a 1), mas tem um jogo a mais. O ABC vai enfrentar o Vitória, domingo à tarde, em Salvador. Esta foi a segunda vitória seguida do Figueirense em casa, porque na rodada passada tinha goleado o Vitória por 5 a 1. A situação do Paysandu é crítica porque perdeu seus três jogos.

Desta vez, o Figueirense saiu perdendo. José Aldo apareceu sozinho no lado direito da área e chutou para as redes, fazendo a festa da torcida do Paysandu aos 23 minutos. Mas o Figueirense correu atrás e empatou com Léo Artur, aos 28 minutos.

O segundo tempo foi equilibrado e Gustavo Henrique marcou o segundo gol aos 23 minutos, após vacilo do goleiro Thiago Coelho. Depois o time da casa segurou o resultado. Mais de 19 mil torcedores foram ao estádio. Os dois times voltam a se enfrentar no outro domingo, dia 11, desta vez no estádio da Curuzu, em Belém (PA).

TRÊS JOGOS

Esta terceira rodada será encerrada com três jogos no domingo. Logo às 15h, Aparecidense-GO e Botafogo-SP se enfrentam no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). O outro representante paulista, o Mirassol, entra em campo mais tarde, às 19h, quando visita o Volta Redonda-RJ, no estádio Raulino de Oliveira. Às 17h, o duelo será entre Vitória e ABC, em Salvador (BA).

MODO DE DISPUTA

Nesta segunda fase, os oito clubes estão divididos em duas chaves de quatro times, jogando em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B de 2023, enquanto os primeiros colocados se classificam para a final da Série C.

CONFIRA OS JOGOS DA 3.ª RODADA DA 2.ª FASE:

SÁBADO

Figueirense-SC 2 x 1 Paysandu-PA

DOMINGO

15h – Aparecidense-GO x Botafogo-SP

17h – Vitória-BA x ABC-RN

19h – Volta Redonda-RJ x Mirassol-SP