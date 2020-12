Figueirense vence Avaí pela Série B

No clássico catarinense pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense superou o Avaí por 2 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, neste sábado (26). Foi o terceiro duelo entre os arquirrivais no ano, mas desta vez o Furacão levou a melhor sobre o Leão que havia saído vencedor nos outros dois encontros. Os donos da casa conquistaram preciosos 3 pontos na luta para escapar do Z-4. Já a equipe Azurra estacionou no meio da tabela com 44 pontos e vê o G-4 ficar mais longe, faltando apenas sete partidas para o fim da competição.

O Furacão do técnico Jorginho começou com tudo para cima do Avaí. Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, Guilherme Thiago finaliza duas vezes para abrir o placar. O Leão reagiu e Valdívia quase empata com um gol olímpico. Aos 39, o Figueira aproveita o contra-ataque. Diego Gonçalves é lançado na esquerda. Ele dribla o marcador e com um chute firme amplia o marcador. O terceiro quase sai na sequência, mas a bola de Bruno Michel para na trave.

Na etapa final, a equipe do treinador Claudinei Oliveira partiu para o ataque. Aos 7, Ronaldo desviou de cabeça o escanteio e a bola por pouco na entra. Aos 41, em mais um levantamento feito por Valdívia, Ronaldo Silva mandou por cima da meta do aversário. Apesar da pressão do Leão, a festa na Ilha ficou mesmo com o Figueira.

Na próxima terça (29), o Avaí recebe o CRB na Ressacada. Já o Figueirense só volta a campo em 2021, no dia 2 de janeiro, contra o Oeste-SP na Arena Barueri.

Confira a tabela da Sèrie B do Campeonato Brasileiro.

