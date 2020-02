Figueirense supera expulsão, marca nos acréscimos e elimina o Vitória-ES

O Figueirense jogou com um a menos durante todo o segundo tempo, mas se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil ao ganhar do Vitória-ES, por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Salvador Costa, com um gol nos acréscimos do segundo tempo.

O gol marcado por Diego Gonçalves aos 47 minutos da etapa final definiu o primeiro classificado à terceira fase. O adversário do Figueirense será Moto Club-MA ou Fluminense, que se enfrentam ainda pela primeira fase, ou o Botafogo-PB que já se garantiu na segunda etapa.

Empurrado por mais de dois mil torcedores, o Vitória criou duas boas chances no início do jogo. Na primeira, Edinho exigiu defesa de Sidão. Depois, o atacante cabeceou pela linha de fundo.

Após os sustos, o Figueirense equilibrou as ações e fez o goleiro Harrison trabalhar através de Guilherme, Lucas e Pedro Lucas. Antes do intervalo, o meia Guilherme levou o segundo amarelo e foi expulso.

Com um a mais, o Vitória quase abriu o placar aos dois minutos do segundo tempo. Léo Breno cabeceou e Sidão espalmou. Essa, porém, foi uma das poucas chances criadas pelo time capixaba na etapa final.

Aos 34, Sidão defendeu falta cobrada por Edinho. E quando parecia que o jogo iria para os pênaltis, o Figueirense achou um gol aos 47 minutos. Diego Gonçalves recebeu dentro da área e bateu na saída de Harrison.