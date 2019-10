Figueirense perde para o Oeste, completa 17 jogos sem vencer e segue na lanterna

O Oeste precisou de apenas dois minutos para marcar duas vezes com Fábio e vencer o lanterna Figueirense, nesta sexta-feira, por 2 a 1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 26.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Andrigo, de pênalti, fez para os marcantes. O clube catarinense ampliou uma marca negativa: não vence há 17 jogos – dez derrotas (três seguidas) e sete empates.

O resultado colocou o Oeste na 12ª colocação com 33 pontos, enquanto o Figueirense se manteve na última colocação com 23, cinco a menos do que o primeiro clube fora da zona do descenso.

O time paulista começou com tudo a partida ante o atônito Figueirense. Logo aos seis minutos, Elvis achou Fábio que virou sobre a marcação e acertou um petardo sem chances ao goleiro Matheus Vidotto, abrindo o placar. Um minuto depois, a zaga deu bobeira, Fábio recebeu de Alyson e bateu firme, rasteiro para ampliar o marcador. Este foi o nono gol dele na Série B.

O Oeste diminuiu o ritmo e o Figueirense só acordou aos 33 minutos, quando Luís Ricardo fez boa jogada e bateu rente à trave. Pereira ainda quase acertou o ângulo aos 39 minutos. Aos 50 minutos, Gustavo Poffo tentou o drible e Willian Rocha fez pênalti. Na cobrança, Andrigo encheu o pé no meio do gol e diminuiu a desvantagem no último minuto do primeiro tempo.

A segunda etapa começou com o Figueirense em busca do empate e o Oeste firme na defesa. Aos 15 minutos, Victor Guilherme acertou a rede paulista pelo lado de fora. O clube catarinense aumentou a pressão. Alemão quase empatou aos 27 minutos, mas Luís Carlos fez grande defesa. O Oeste respondeu aos 31 minutos com Matheus Jussa, que tirou tinta da trave. O jogo ficou pobre de chances no final e acabou com a vitória paulista.

O Figueirense voltará a campo na próxima terça-feira, às 19h15, contra o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 27.ª rodada. No mesmo dia, mas às 20h30, o Oeste viajará até Salvador para encarar o Vitória, outro ameaçado pelo rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 X 2 OESTE

FIGUEIRENSE – Matheus Vidotto; Luis Ricardo, Alemão, Ruan Renato e Carlinhos; Patrick, Pereira (Christian, depois Tony), Andrigo (Robertinho) e Victor Guilherme; Éverton Santos e Gustavo Poffo. Técnico: Márcio Coelho.

OESTE – Luís Carlos; Betinho, Cléber Reis, Willian Rocha e Alyson; Matheus Jussa, Thiaguinho, Elvis (Matheus Oliveira), Roberto (Mazinho) e Bonilha (Gabriel Vasconcelos); Fábio. Técnico: Renan Freitas.

GOLS – Fábio, aos seis e aos sete, e Andrigo, aos 51 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS – Pereira, Tony, Márcio Coelho, Ruan Renato (Figueirense); Betinho, Roberto, Mazinho, Cléber Reis, Renan Freitas (Oeste).

RENDA e PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).