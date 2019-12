Figueirense oficializa Márcio Coelho como técnico para 2020

Conforme prometido pelo presidente Francisco de Assis Filho no início da semana, o Figueirense confirmou quem será o treinador para a temporada de 2020 nesta quarta-feira. E, como esperado, Márcio Coelho foi o escolhido.

No clube desde 2011 e treinador de todas as categorias de base, o profissional de 41 anos era integrante da comissão técnica fixa e acabou sendo efetivado pela diretoria. A questão financeira pesou na escolha.

De forma interina, Márcio Coelho comandou o time em oito partidas no Campeonato Brasileiro da Série B antes de Pintado assumir na reta final e contribuiu para a permanência do Figueirense com uma vitória, quatro empates e três derrotas.

A diretoria definiu também que Raul Cabral, que vinha ocupando o cargo de coordenador das categorias de base, será o auxiliar técnico de Márcio Coelho.

A pré-temporada está marcada para começar no dia 2 de janeiro. A estreia do Figueirense no Campeonato Catarinense será 20 dias depois, contra o Juventus, no estádio Orlando Scarpelli.