Figueirense fica no 1 a 1 com o Operário-PR e bate recorde de empates na Série B

Depois de se livrar do rebaixamento na penúltima rodada da Série B, o Figueirense quebrou um recorde no seu último compromisso. O time catarinense ficou no 1 a 1 com o Operário-PR, em jogo disputado neste sábado, no estádio Orlando Scarpelli, e tornou-se a equipe com mais empates em uma mesma edição de uma competição nacional.

Com 20 igualdades no placar durante a disputa da segunda divisão nacional, o Figueirense bateu a marca do Oeste, que empatou 19 vezes na Série B de 2018. A equipe de Florianópolis se despede da temporada em 16.º lugar, com 41 pontos, nove atrás do Operário, o décimo colocado, com 50.

O time catarinense teve uma apresentação bastante intensa nos primeiros momentos do jogo, tanto que o goleiro André Luiz precisou fazer três boas defesas em pouco mais de dez minutos de bola rolando. Aos 15, o defensor da meta do Operário foi superado por Breno em dividida pelo alto e viu a bola bater no travessão.

Depois da blitz, o time da casa diminuiu o ritmo e deu alguns espaços para que o Operário também construísse suas jogadas ofensivas. A equipe de Ponta Grossa, no entanto, não teve a mesma eficiência na criação e levou pouco perigo ao gol adversário, que também não voltou a assustar.

O visitante voltou para o segundo tempo menos ansioso, com paciência para trocar passes em busca de penetrar no campo de defesa adversário. Lucas Batatinha quase fez aos 13, quando cabeceou e parou em grande defesa de Pegorari.

Dois minutos depois, aos 15, Luís Ricardo, do Figueirense, tentou tirar a bola após cobrança de escanteio de Allan Vieira e mandou contra o próprio gol para deixar o time paranaense em vantagem.

O Figueirense não se entregou e empatou aos 28 minutos, com Fellipe Mateus, que aproveitou bola espirrada e bateu firme para dentro. A virada quase veio aos 40, mas André Luiz evitou que a bola entrasse após cobrança de falta de Andrigo e a igualdade prevaleceu no placar.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 X 1 OPERÁRIO-PR

FIGUEIRENSE – Pegorari; Luís Ricardo, Alemão, Ruan Renato e Conrado; Betinho, Patrick (Andrigo), Fellipe Mateus e Jefferson Renan (Robertinho); Breno e Rafael Marques (Odilávio). Técnico: Pintado.

OPERÁRIO-PR – André Luiz; Lennon, Rodrigo, Alisson e Allan Vieira; Chicão (Revson), Jardel, Marcelo e Rafael Chorão; Felipe Augusto (Schumacher) e Lucas Batatinha (Bruno Batata). Técnico: Gerson Gusmão.

GOLS – Luís Ricardo (contra), aos 15, e Fellipe Mateus, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRA – Deborah Cecília Correia (PE).

CARTÕES AMARELOS – Fellipe Mateus (Figueirense); André Luiz e Revson (Operário-PR).

RENDA – R$ 90.290,00.

PÚBLICO – 7.825 (total).

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).