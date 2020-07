Figueirense fecha parceria de marketing; Confira No ano do centenário do clube, a agência será responsável pela revitalização da marca e pela reformulação do Programa de Sócio torcedor

Se dentro de campo o Figueirense começou bem o mata-mata do Catarinense, fora dele a diretoria marcou um golaço para a estruturação do clube. Nesta semana, o Furacão anunciou uma parceria com o Grupo LX, que vai trabalhar a marca e o programa de Sócio Torcedor.

O acordo firmado na sede do clube, em Florianópolis, contou com a presença de Norton Flores Boppré, presidente do Figueirense, e Dayyán Morandi, CEO do Grupo LX. Todas as medidas de prevenção por conta da pandemia foram tomadas na assinatura de contrato.

‘Queremos transformar a marca Figueirense e potencializar sua exposição em nível internacional no ano do seu centenário, e tornar o Figueirense uma vitrine para clubes nacionais e internacionais do ponto de vista de marketing e inovação. Estamos extremamente felizes com o projeto porque acreditamos no potencial do clube, sem dúvida será um marco para todos’, comenta Morandi.

A parceria entre Figueirense e Grupo LX inclui criação e planejamento da TV Figueirense, desenvolvimento da plataforma de e-commerce, criação de planos comerciais e ativação de patrocínios, criação da campanha do centenário e expansão da base de sócios.

‘Assumimos a gestão com objetivo de colocar o Figueirense onde o clube merece estar. E uma das metas é encontrar parceiros com credibilidade para proporcionar a retomada alvinegra, voltando a ganhar títulos e oferecendo a melhor experiência para sua torcida. E o Grupo LX é o parceiro ideal para que este processo seja iniciado’, revela Boppré.

