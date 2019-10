Figueirense encerra jejum de 18 jogos na Série B e vence América-MG em casa

A noite deste sábado foi especial para o torcedor do Figueirense, que conseguiu comemorar uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro depois de três meses. De virada, o time catarinense bateu o América-MG, por 2 a 1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 28ª rodada.

O Figueirense escapou de completar um turno sem vitória – a última havia sido justamente sobre o América-MG, por 4 a 0, em Belo Horizonte, no dia 13 de julho. Mesmo assim, o time segue na lanterna, com 27 pontos.

Por outro lado, o América-MG voltou a perder depois de duas vitórias seguidas e deixou o G4, a zona de acesso à primeira divisão. Com 41 pontos, os mineiros caíram para a quinta colocação e foram ultrapassados pelo Coritiba, que tem 43 e ainda tem um jogo atrasado.

Não podendo pensar em outro resultado se não a vitória, o Figueirense dominou o primeiro tempo e criou pelo menos três boas oportunidades, mas esbarrou no goleiro Airton. O castigo veio aos 41 minutos. João Paulo cobrou escanteio e João Cubas cabeceou no ângulo de Pegorari, abrindo o placar para os mineiros.

O visitante voltou do intervalo querendo “matar” o jogo, mas sofreu um apagão e viu o Figueirense virar em apenas quatro minutos. Aos 11, Jefferson Renan cruzou e Breno completou para o gol. Na sequência, Breno fez o segundo ao ver sua finalização desviar em Lucas Kal e sair do alcance de Airton.

Em busca pelo menos do empate, o América-MG partiu com tudo para cima do Figueirense e nos minutos finais abusou das bolas aéreas, sem conseguir furar o bloqueio adversário.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 29ª rodada. O Figueirense enfrenta o Londrina, às 19h15, no Estádio do Café, na cidade paranaense. O América-MG recebe o Vila Nova, às 20h30, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 2 x 1 AMÉRICA-MG

FIGUEIRENSE Pegorari; Luís Ricardo, Pereira, Ruan Renato e Conrado; Patrick, Tony e Andrigo (Breno); Jefferson Renan, Fellipe Mateus (Odilávio) e Yuri Mamute (Rafael Marques). Técnico: Márcio Coelho.

AMÉRICA-MG – Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, João Cubas e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo (Marcelo Toscano), Willian Maranhão (Geovane), Diego Ferreira (Felipe Azevedo) e Matheusinho; Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição.

GOLS – João Cubas, aos 41 minutos do primeiro tempo. Breno, aos 11 e aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – José Mendonça da Silva Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Ruan Renato e Fellipe Mateus (Figueirense); Lucas Kal (América-MG).

RENDA – R$ 53.840,00.

PÚBLICO – 2.982 pagantes.

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).