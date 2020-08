Figueirense e Vitória empatam sem gols em Florianópolis pela Série B

Figueirense e Vitória fizeram um jogo equilibrado e que terminou sem gols, nesta terça-feira à noite, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Este foi o primeiro ponto somado pelo time catarinense, que tinha perdido para o Operário-PR, por 3 a 1, em Ponta Grossa, na estreia. O Vitória chega aos quatro pontos, porque na estreia em Salvador tinha vencido o Sampaio Corrêa, por 1 a 0.

O Figueirense foi dirigido de forma interina por Raul Cabral, porque o técnico Márcio Coelho testou positivo para o Covid-19. Ele entrou de quarentena, por duas semanas.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e com poucas chances de gol. Uma que chamou a atenção foi o chute forte de Thiago Carleto, do Vitória, para a defesa firme do experiente Sidão. Nas arquibancadas, muitas fotos de torcedores como se tivessem assistindo o jogo. Certamente estariam vaiando os dois times durante o intervalo.

O segundo tempo foi bem mais movimentado, mesmo porque os dois times tentaram ir ao ataque atrás do gol. Em dez minutos, o Figueirense finalizou três vezes com perigo, em chutes de Diego Gonçalves, das vezes, e de Marquinho. Em todas elas, o goleiro Ronaldo se saiu muito bem.

Mas o Vitória respondeu com duas boas pontadas em finalizações de Léo Ceará e Thiago Carleto. E também mostrou disposição, principalmente com o técnico Bruno Pivetti usando bem a nova regra para fazer até cinco substituições. Com uma marcação alta, o time baiano passou a dificultar a saída de bola dos catarinenses.

Raul Cabral tentou mudar o panorama do jogo, tirando os apagados keké e Everton Santos para as entradas, respectivamente, de Everton e Pedro Lucas. Mas não houve melhora e a situação se complicou com a expulsão de Pedro Lucas, aos 42 minutos, por uma falta imprudente.

No final de semana, pela terceira rodada, o Figueirense vai enfrentar o Cruzeiro, domingo, às 16 horas, em Florianópolis. O Vitória vai enfrentar a Ponte Preta, sexta-feira à noite, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 X 0 VITÓRIA

FIGUEIRENSE – Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Brunetti (Victor Oliveira); Giovane, Patrick e Marquinho (Vitor Feijão); keké (Everton), Diego Gonçalves e Everton Santos (Pedro Lucas). Técnico: Raul Cabral (interino).

VITÓRIA – Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Gabriel Furtado e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto (Eduardo) e Marcelinho (Rodrigo Andrade); Vico (Felipe Garcia), Jordy Caicedo (Léo Ceará) e Alisson Farias (Mateusinho). Técnico: Bruno Pivetti.

ÁRBITRO – Leonardo Ferreira Lima (PR).

CARTÕES AMARELOS – Marquinho, Alemão e Lucas (Figueirense). Jordy Caicedo, Keké, Eduardo e Guilherme Rend (Vitória).

CARTÃO VERMELHO – Pedro Lucas (Figueirense).

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

Veja também