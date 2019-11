Figueirense e Vila Nova só empatam e seguem na zona de rebaixamento da Série B

Figueirense e Vila Nova pouco apresentaram nesta terça-feira e se complicaram com o empate sem gols no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Com o resultado, catarinenses e goianos se mantiveram na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro após a 33.ª rodada.

O resultado até garantiu o sétimo jogo sem derrota do Figueirense – duas vitórias e cinco empates -, mas segue na 17.ª colocação com 34 pontos, um a menos do que o primeiro rival fora da zona do descenso, o Londrina. O Vila Nova, por sua vez, chegou a oito partidas sem vitória – quatro empates e quatro derrotas – e amarga a 18.ª colocação com 32 pontos.

Mesmo precisando da vitória, os dois times pouco fizeram no primeiro tempo. Os rivais arriscaram de fora da área, mas não deram susto em Pegorari e Rafael Santos, goleiros de Figueirense e Vila Nova, respectivamente. Gustavo Henrique tentou para os goianos e Fellipe Mateus teve duas chances pelos mandantes.

No segundo tempo, Romário conseguiu uma boa chance, mas não acertou o alvo ao tentar encobrir o goleiro do Figueirense aos 16 minutos. Os dois também pouco criaram nos 45 minutos finais. A rigor nenhum dos goleiros fez uma grande defesa. O empate, porém, complicou ainda mais a dupla na luta contra o descenso.

O Figueirense voltará a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, quando receberá o Coritiba no Orlando Scarpelli, pela 34.ª rodada. No mesmo dia, mas às 20h30, o Vila Nova enfrentará o Operário no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 X 0 VILA NOVA

FIGUEIRENSE – Pegorari; Luis Ricardo, Alemão, Ruan Renato e Conrado; Patrick, Fellipe Mateus e Tony (Victor Guilherme); Jefferson Renan, Breno (Robertinho) e Odilávio (Gustavo Poffo). Técnico: Pintado.

VILA NOVA – Rafael Santos; Elivelton (Patrick), Diego Jussani, Wesley Matos e Romário (Erick); Ramon, Magno, Tinga e Gastón Filgueira; Capixaba (Mailson) e Gustavo Henrique. Técnico: Itamar Schulle.

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Souza (MG).

CARTÕES AMARELOS – Victor Guilherme, Luís Ricardo e Gustavo Poffo (Figueirense); Romário, Gastón Filgueira, Benítez e Tinga (Vila Nova).

RENDA – R$ 89.610,00.

PÚBLICO – 5.536 torcedores.

LOCAL Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).