Figueirense e Remo desperdiçam muitas chances e empatam sem gols na Série C

Apenas uma partida movimentou a disputa da 12.ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira. Em um duelo com muitas chances desperdiçadas por ambos os lados, Figueirense e Remo ficaram no empate sem gols, no estádio Orlando Scarpelli, em um duelo direto pelo G-8, a zona de classificação.

Com o resultado, apesar de não ter se aproximado dos líderes, o Figueirense chegou a oito jogos sem derrota, sendo quatro empates nas últimas rodadas, e aparece na sexta colocação com 19 pontos. Já o Remo não sabe o que é vencer há três jogos e caiu para o décimo lugar, com 17 pontos. O Ypiranga, primeiro time na zona de classificação, tem 18.





Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a 13.ª rodada da primeira fase. No sábado (02), o Figueirense visita o Vitória, no Estádio Barradão, em Salvador (BA), às 19h. Já no domingo (03), o Remo faz um clássico com o Paysandu, no Estádio Baenão, às 17h.

A 12ª rodada será encerrada apenas no começo de agosto, porque o duelo entre Botafogo-PB e Mirassol foi adiado em razão das tradicionais festas juninas na Paraíba.