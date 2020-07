Figueirense e Brusque largam na frente nas quartas de final do Catarinense

Depois do Carioca, o segundo campeonato estadual que voltou a ter partidas disputadas no Brasil foi o Catarinense. E, nesta quinta-feira, Figueirense e Brusque deram passos importantes para se classificarem às semifinais.

Duas partidas da rodada de ida das quartas de finais foram realizadas e, em ambas, os visitantes levaram a melhor. Primeiro, o Figueirense foi à tarde ao estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, e bateu o Juventus por 2 a 1. O time abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Pedro Lucas e Diego Gonçalves. Na segunda etapa, Geovane Itinga diminuiu.

À noite, o Brusque derrotou o Joinville por 1 a 0. O gol da vitória foi anotado por Thiago Alagoano, aos 20 minutos do segundo tempo.

As vitórias dão vantagem a esses times de jogar pelo empate nas partidas de volta. Em caso de igualdade no somatório do placar, o confronto vai para os pênaltis.

As quartas de final tiveram início na quarta-feira com um empate sem gols entre Criciúma e Marcílio Dias, no estádio Heriberto Hulse, e a vitória da Chapecoense por 2 a 0 sobre o Avaí na Arena Condá. Todos os jogos de volta serão realizados no próximo domingo.

