Figueirense e Avaí empatam fora e avançam à segunda fase da Copa do Brasil

Dois clubes catarinenses, Figueirense e Avaí, avançaram à segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, na abertura da temporada. Os dois empataram fora, confirmando as vagas por terem vantagem por ter melhor posição no ranking da CBF. Além disso, cada classificado, faturou R$ 620 mil por participar da primeira fase, e mais R$ 750 mil pela classificação. A segunda fase também será disputada em jogo único, mas em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

O Figueirense jogou à tarde no Estádio Barretão, em Lagarto (SE), e segurou o empate sem gols com o Lagarto, vice-campeão sergipano de 2021. Agora, enfrenta quem se classificar do confronto entre ASA-AL e Cuiabá.

À noite, em Patos de Minas (MG) que fica cerca de 260 quilômetros de Uberlândia, aconteceu o empate por 1 a 1 entre URT e Avaí dentro do estádio Zama Maciel. O jogo também foi equilibrado e os gols saíram na etapa final.

Muriqui fez para os visitantes aos 24 e Cebolinha empatou aos 37 minutos. O campeão catarinense, agora, espera o vencedor do confronto entre Ceilândia-DF e Londrina-PR.

