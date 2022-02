Figueirense domina o Camboriú e consegue primeira vitória no Campeonato Catarinense Com o triunfo, Figueira fechou a rodada na 7ª colocação; Cambura fica em 4° lugar

No Orlando Scarpelli, o Figueirense venceu o Camboriú, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (3). Luizinho abriu o placar no primeiro tempo, enquanto que Muriel fechou o placar na etapa final. Também no segundo tempo, Bruno Motta descontou. O triunfo em casa foi o primeiro do Furacão no Campeonato Catarinense. Por outro lado, o time visitante amargou a sua primeira derrota no torneio.

Agora, os dois clubes voltam a campo no próximo domingo (6). Às 16h, o Figueirense visita o Hercílio Luz. Enquanto isso, às 19h, o Camboriú recebe o Concórdia. Ambos os jogos são válidos pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense e acontecem no horário de Brasília.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

ÁGUA MOLE, PEDRA DURA…

O começo do jogo no Orlando Scarpelli foi muito movimentado. Em casa, o Figueirense pressionou nos primeiros minutos e quase chegou ao gol duas vezes com Gustavo Henrique, que quase completou para o gol dois passes vindos da esquerda.

Em busca de uma resposta, o Camboriú chegou com perigo em chute de Balotelli, de longe, mas a bola apenas passou ao lado do gol. Ao contrário dele, quem pôde comemorar a abertura do placar foi Luizinho. O atacante do Figueirense aproveitou saída errada de Gabriel Félix e completou de cabeça para fazer o primeiro do Furacão.

EQUILIBROU

Depois do gol, o Figueirense diminuiu um pouco o ritmo e deu mais a bola para o Camboriú. Entretanto, quando tinha a posse, o time da casa conseguiu tramar boas jogadas, sendo a melhor delas uma tabela entre Muriel e Oberdan, que terminou em finalização firme do lateral e defesa de Gabriel Félix.

Depois da defesa do goleiro, a partida ficou morna. Precisando do empate, o Camboriú encontrou dificuldades para achar seus atacantes e, quando achou, Bruno Motta parou na defesa de Rodolfo Castro, levando o jogo em 1 a 0 para o intervalo.

ENSAIOU E REALIZOU

A volta para o segundo tempo foi morna. O Figueirense controlou a posse de bola e chegou a aumentar a vantagem no primeiro minuto, com Kauê. Entretanto, o impedimento foi marcado no lance.

Com os dois clubes travados na criação das jogadas, a bola parada surgiu como a solução. Em falta na lateral da área, Zé Mário rolou para Muriel. O camisa 2 soltou a bomba e viu a bola morrer no canto direito alto de Gabriel Félix.

NEM COM A AJUDA DOS ADVERSÁRIOS

​Com boa vantagem no placar, o Figueirense passou a administrar o jogo, enquanto que o Camboriú se lançou com tudo ao campo de ataque para buscar o resultado.

Aos 30 minutos, Milton Júnior teve sobra na área e, na marca do pênalti, mandou a bomba para fora do gol. Mais tarde, Jorge Henrique recebeu um presente da defesa do Figueirense que se atrapalhou, mas, mesmo sem goleiro perdeu um gol inacreditável.

DESCONTOU

​Quando tudo parecia decidido no Orlando Scarpelli, Matheus Lagoa cobrou falta fechada na área no Figueirense, e Bruno Motta apareceu para completar de carrinho para o fundo do gol.

Apesar do tento anotado, o Camboriú não teve mais tempo para correr atrás do prejuízo, fechando o jogo em 2 a 1.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE X CAMBORIÚ

​​​​​​​

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Data e hora: 03/02/2022 – 21h30 (de Brasília)

Árbitra: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Eder Alexandre (SC)

​Cartões amarelos: Juliano, Tetê (Camboriú), Uesley Gaúcho, Natan, Pablo (Figueirense)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Luizinho (23’/1°T) (1-0), Muriel (15’/2°T) (2-0), Bruno Motta (49’/2°T)

FIGUEIRENSE (Técnico: Júnior Rocha)

​

Rodolfo Castro; Muriel, Maurício, Luís Fernando e Zé Mário (Rickelmy, aos 26’/2°T); Uesley Gaúcho (Pablo, aos 26’/2°T), Oberdan e Jhon Cley (Natan, aos 19’/2°T); Kauê (Luis Gustavo, aos 13’/2°T), Luizinho (João Victor, aos 26’/2°T) e Gustavo Henrique.

CAMBORIÚ (Técnico: Luan Carlos)

​

Gabriel Félix; Lucas Barboza, Wesley Santos, Tetê e Léo Campos (Charles, aos 10’/2°T); Emerson Martins (Milton Júnior, aos 10’/2°T), Balotelli e Maicon Assis (Bruno Oliveira, aos 33’/2°T); Kekeu (Matheus Lagoa, aos 10’/2°T), Bruno Motta e Juliano (Jorge Henrique, aos 21’/2°T).

E MAIS:

Saiba mais