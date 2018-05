Figueirense busca empate com São Bento e se aproxima do G4 na Série B

São Bento e Figueirense empataram por 1 a 1, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, na noite desta terça-feira, na partida que abriu a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois gols saíram no segundo tempo, em que o anfitrião saiu na frente, mas o rival catarinense buscou a igualdade.

O time paulista segue sendo um dos dois únicos invictos da competição, ao lado do líder Fortaleza, mas como tem seis empates, está distante dos primeiros colocados, ocupando a oitava posição, com 12 pontos. O Figueirense, com 13, é o quinto colocado e perdeu a chance de voltar ao G4.

O primeiro tempo foi de poucas emoções em Sorocaba, com o São Bento mantendo a posse de bola, mas sem perigo, enquanto o Figueirense buscava jogadas em velocidade. Porém, tampouco conseguia levar vantagem contra a defesa adversária.

As melhores oportunidades de gol até o intervalo foram em chutes fora da área. Rodolfo quase surpreendeu pegando de primeira no início do jogo e, aos 41 minutos, Everaldo finalizou com violência, exigindo defesa importante de Denis. A resposta do visitante foi com Gustavo Ferrareis, que buscou o ângulo, mas parou em bela intervenção do goleiro Rodrigo Viana.

O São Bento melhorou na segunda etapa e chegou ao primeiro gol da partida aos 22 minutos. Zé Roberto encontrou o zagueiro Douglas Assis livre dentro da área e o defensor tocou na saída do goleiro para a festa da torcida sorocabana.

O Figueirense respondeu aos 33 minutos com Juninho. O atacante, que tinha acabado de entrar, aproveitou bobeira da defesa do time paulista, invadiu a área e tocou no canto direito de Rodrigo Viana para empatar.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela nona rodada da Série B. O Figueirense recebe o Londrina no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O São Bento enfrentará o Boa, no estádio do Melão, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 1 x 1 FIGUEIRENSE

SÃO BENTO – Rodrigo Viana; Lucas Farias, Luizão, Douglas Assis e Paulinho; Doriva, Dudu Vieira, Lucas Crispim (Walterson), Rodolfo (Diogo Oliveira) e Everaldo; Zé Roberto (Ronaldo). Técnico: Paulo Roberto Santos.

FIGUEIRENSE – Denis; Samuel Santos, Cleberson, Nogueira e João Lucas; Pereira (Juninho), Zé Antônio, Renan Mota e Gustavo Ferrareis (Felipe Amorim); Jorge Henrique e Henan (André Luis). Técnico: Milton Cruz.

GOLS – Douglas Assis, aos 22, e Juninho, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Luizão, Rodolfo, Dudu Vieira e Zé Roberto (São Bento); Samuel Santos, Cleberson, Nogueira, Juninho e Renan Mota (Figueirense).

ÁRBITRO – Felipe Gomes da Silva (PR).

RENDA – R$ 23.965,00.

PÚBLICO – 1.866 pagantes.

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).