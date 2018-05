FIFA veta ‘Canarinho Pistola’ na Copa e internautas não perdoam

O canarinho sempre foi o mascote oficial da Seleção Brasileira. Mas, desde 2016 quando a CBF resolveu modificar o personagem para uma versão ‘mais séria’, a internet o adotou como uma espécie de ícone na versão pistola (termo utilizado na internet para mostrar que alguém está bravo).

E quando algum ídolo das redes sociais é prejudicado, os fãs logo se unem em sua defesa. Nessa quarta-feira (30), por exemplo, a FIFA vetou a participação do Canarinho Pistola na Copa do Mundo. Isso porque a Rússia decidiu priorizar seu próprio mascote, o “Zabivaka”, um lobo antropomórfico marrom que usa uma camiseta com as palavras RÚSSIA 2018 e que utiliza ainda um óculos de esportes laranja.

A notícia, no entanto, revoltou o próprio Canarinho Pistola (conta fake no Twitter) e a torcida brasileira.

Confira algumas das reações do público após o veto da FIFA: