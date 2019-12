Fifa vai à Justiça por quantia paga por Blatter a Platini

ROMA, 16 DEZ (ANSA) – O Comitê de Governança da Fifa entrou nesta segunda-feira (16) com uma ação na Justiça da Suíça para obter um reembolso de 1,8 milhão de euros que foram pagos de forma indevida pelo ex-presidente da entidade Joseph Blatter ao ex-comandante da Uefa Michel Platini.

O cartola suíço fez o pagamento para o ex-jogador da Juventus em fevereiro de 2011, mas o caso veio à tona em 2015 e obrigou Blatter a renunciar ao comando da entidade máxima do futebol.

“Até mesmo a Suprema Corte Federal da Suíça confirmou que esses 2 milhões de euros são vistos como ‘um pagamento indevido’. Se e quando recuperados com sucesso, esses fundos (juntamente com os juros) serão totalmente canalizados de volta para o desenvolvimento do futebol, que é onde o dinheiro deveria ter sido investido no primeiro momento”, informou a federação em um comunicado.

Esse episódio frustrou Platini, pois o francês tinha intenção de suceder Blatter à frente da Fifa. O ex-jogador, que liderou a Uefa entre 2007 e 2015, teve seu nome envolvido em casos de corrupção e o impediu de ser candidato à presidência da entidade.(ANSA)