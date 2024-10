Fifa suspende zagueiro italiano por dez jogos após chamar rival sul-coreano de ‘Jackie Chan’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2024 - 15:08 Para compartilhar:

O zagueiro italiano Marco Curto pegou um gancho de dez partidas da Fifa por fazer um “suposto” comentário discriminatório contra o atacante sul-coreano Hee Chan Hwang em jogo de pré-temporada entre o Como, da Itália, e o Wolverhampton, da Inglaterra, no mês de julho. Durante o amistoso, o defensor teria comparado o rival ao astro de cinema Jackie Chan, que nasceu em Hong Kong.

A entidade que comanda o futebol puniu o atleta com dez partidas de gancho. Além disso, o defensor também vai ter de fazer “serviços comunitários e vai passar por treinamento de conduta com uma organização aprovada pela Fifa”, disse o órgão dirigente do futebol em um comunicado nesta terça-feira.

O clube italiano defendeu Marco Curto após o confronto realizado em julho, alegando que o comentário de que Hwang “pensa que é Jackie Chan” não tinha a intenção de ter um tom depreciativo.

Hwang relatou o incidente durante o segundo tempo. A provocação irritou seus companheiros de equipe, incluindo Daniel Podence. O atacante português foi expulso por dar um soco em um atleta do Como.

O caso teve desdobramentos. A Associação de Futebol da Coreia do Sul entrou com uma queixa formal junto à Fifa, que notificou Curto sobre sua proibição disciplinar na segunda-feira à noite. “O jogador Marco Curto foi considerado responsável por comportamento discriminatório e punido com uma suspensão de 10 jogos”, alegou a entidade.

Curto, de 25 anos, foi emprestado ao Cesena, que atualmente disputa a segunda divisão da Itália. Diante da suspensão, o atleta deve perder cinco partidas da Liga até 10 de novembro.