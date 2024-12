Fifa sorteia grupos das eliminatórias da Europa para Copa de 26

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/12/2024 - 13:26 Para compartilhar:

ROMA, 13 DEZ (ANSA) – A Fifa sorteou nesta sexta-feira (13) os grupos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em virtude do alargamento da quantidade de participantes do Mundial, o torneio organizado pela Uefa também sofreu modificações. As 54 seleções participantes foram divididas em 12 chaves de quatro ou cinco times.

A partir de agora, os países que fecharem a disputa em primeiro de cada grupo ficarão com a vaga direta, já os segundos posicionados disputarão os playoffs.

Alguns grupos não estão 100% definidos, pois a disposição vai depender dos próximos confrontos da Liga das Nações. Uma das seleções que ainda não possui futuro definido é a Itália, pois poderá cair no grupo A, se vencer a Alemanha, ou no grupo I, caso perca o duelo.

Em caso de vitória, a Azzurra cairá no mesmo grupo de Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo. Por outro lado, se não sair vitoriosa, os italianos jogarão contra Noruega, Israel, Estônia e Moldávia.

“Jogamos sempre para ganhar, não fazemos cálculos. Se abordarmos os jogos da forma correta, não teremos arrependimentos. A Itália que vencer a Alemanha será certamente uma Itália mais forte do que aquela que perder. No processo de crescimento torna-se essencial trazer para casa boas exibições e vitórias para se tornar mais forte”, analisou o técnico da seleção da Itália, Luciano Spalletti.

Independentemente de quais adversários enfrentará, a Itália quer quebrar o jejum de participações em Copas do Mundo. Após ficar ausente em 2018 e 2022, Spalletti pretende seguir passos diferentes dos antecessores Gian Piero Ventura e Roberto Mancini.

Confira os grupos – Grupo A: Vencedor de Alemanha vs Itália, Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo Grupo B: Suíça, Suécia, Eslovênia e Kosovo Grupo C: Perdedor de Dinamarca vs Portugal, Grécia, Escócia e Belarus Grupo D: Vencedor de França vs Croácia, Ucrânia, Islândia e Azerbaijão Grupo E: Vencedor de Holanda vs Espanha, Turquia, Geórgia e Bulgária Grupo F: Vencedor de Dinamarca vs Portugal, Hungria, Irlanda e Armênia Grupo G: Perdedor de Holanda vs Espanha, Polônia, Finlândia, Lituânia e Malta Grupo H: Áustria, Romênia, Bósnia e Herzegovina, Chipre e San Marino Grupo I: Perdedor de Alemanha vs Itália, Noruega, Israel, Estônia e Moldávia Grupo J: Bélgica, País de Gales, Macedônia do Norte, Cazaquistão e Liechtenstein Grupo K: Inglaterra, Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra Grupo L: Perdedor de Croácia vs França, República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroé e Gibraltar (ANSA).