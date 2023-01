Fifa pune México por cantos ofensivos de torcedores durante jogos da Copa do Mundo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/01/2023 - 18:41 Compartilhe





CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – A Fifa sancionou a Federação Mexicana de Futebol (FMF) pelos gritos ofensivos de torcedores do país durante as partidas da Copa do Mundo do ano passado, ordenando que a seleção mexicana jogue a portões fechados e impondo multa de 100 mil francos suíços (108 mil dólares).

“O Comitê Disciplinar da Fifa multou a FMF em CHF 100.000 e uma partida a ser disputada a portas fechadas devido aos gritos de torcedores mexicanos durante as partidas da Copa do Mundo México x Polônia e Arábia Saudita x México”, disse a Fifa em um comunicado nesta sexta-feira.

“Esta sanção será aplicada na próxima partida oficial disputada pela seleção principal masculina em uma competição da Fifa.”





A FMF foi sancionada em várias ocasiões por causa de um grito dos torcedores mexicanos na hora em que o goleiro adversário cobra o tiro de meta.

O México enfrentará a Jamaica a portas fechadas em 25 de março pela Liga das Nações da Concacaf.

(Reportagem de Carlos Calvo Pacheco, reportagem adicional de Angelica Medina na Cidade do México)





