Fifa proíbe Al-Nassr de inscrever novos jogadores até que pague dívidas

O Al-Nassr da Arábia Saudita, atual time do astro português Cristiano Ronaldo, não poderá fazer contratações até que pague suas dívidas, o que representa um freio nas ambições esportivas do país rico em petróleo, disse a Fifa nesta quinta-feira (13).

A equipe saudita “está atualmente impedida de registrar novos jogadores devido a dívidas não pagas”, disse à AFP um porta-voz da Fifa, confirmando uma reportagem do jornal britânico The Mirror.

O órgão mundial não especificou o valor e a origem dessas dívidas, o início dessa suspensão, e nem se a decisão compromete a contratação do meia croata da Inter de Milão Marcelo Brozovic, que assinou no início de julho com o Al-Nassr.

“As proibições em questão serão suspensas assim que o pagamento das dívidas for confirmado pelos credores”, acrescentou o porta-voz.

O Al-Nassr, que há uma semana contratou o treinador português Luis Castro, que estava no Botafogo, tem em seu elenco o goleiro colombiano David Ospina, o meia brasileiro Luiz Gustavo e o atacante argentino Gonzalo Martínez.

Em outubro de 2021, o Comissão do Estatuto dos Jogadores da Fifa (Players’ Status Committee) condenou o Al-Nassr a pagar ao Leicester inglês 460.000 euros (R$ 2,4 milhões pela cotação atual) mais juros em uma disputa sobre a transferência do nigeriano Ahmed Musa, concluída por um total de 18 milhões de euros (R$ 97 milhões).

Em caso de não pagamento, o Al-Nassr poderá ser privado da possibilidade de contratar por um período de até três temporadas.

Apoiada pelo fundo soberano do estado do Golfo, a Saudi Pro League está atraindo grandes nomes dos principais campeonatos da Europa com a promessa de altos salários.

O ex-capitão do Liverpool, Steven Gerrard, chegou para treinar o Al-Ettifaq no início de julho, enquanto Karim Benzema e N’Golo Kanté também chegaram recentemente ao futebol saudita.

