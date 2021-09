Fifa planeja ‘cúpula online’ no fim do mês para debater sobre Copa a cada 2 anos

A Fifa planeja organizar uma “cúpula online” no próximo dia 30 para consultar suas federações-membro sobre seu polêmico projeto de uma Copa do Mundo organizada a cada dois anos, em vez da atual a cada quatro. A informação foi divulgada pela entidade nesta segunda-feira. “Após convites dirigidos às partes, incluindo as confederações como um todo, no início de setembro, as negociações serão organizadas nos próximos meses”, escreveu em uma nota oficial.

“A Fifa também convidou suas associações-membro para uma primeira cúpula online em 30 de setembro de 2021. Será uma das muitas ocasiões para um debate aberto e construtivo em nível global e regional ao longo dos próximos meses”, prosseguiu a entidade.

O debate sobre uma Copa do Mundo a cada dois anos foi relançado nos últimos dias pelo ex-técnico francês Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento da Fifa, que defende um torneio internacional de seleções todos os anos, alternando Copa do Mundo e competições continentais, como a Eurocopa ou a Copa América.

A Uefa, a confederação europeia do futebol, e a Conmebol, que comanda a modalidade na América do Sul, não têm sido favoráveis a esta iniciativa até agora. O presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, prometeu que as decisões sobre a proposta seriam tomadas até o final deste ano.

Nesta campanha de opinião, a Fifa divulgou uma enquete online na última quinta-feira falando sobre uma pequena maioria de fãs de futebol que apoiam a ideia de uma Copa do Mundo “mais frequente”. Este estudo contrasta com a clara oposição expressa por várias dezenas de associações nacionais de fãs.

Outro assunto nesta “cúpula online” gira em torno do calendário de jogos internacionais femininos e masculinos, que terminará no final de 2023 e 2024, respectivamente.

Por se tratar de um projeto futebolístico, em que os interesses globais do futebol devem prevalecer, esse processo começou com jogadores e treinadores de todo o mundo. Grupos Consultivos Técnicos foram estabelecidos sob a liderança de Arsène Wenger e Jill Ellis, duas vezes campeã do Mundial Feminino como treinadora. O debate também incluirá fãs de todo o planeta.

A Fifa se diz empenhada em ser um fórum de discussão significativo envolvendo uma ampla gama de partes interessadas, incluindo torcedores, e espera se envolver em discussões sobre o crescimento sustentável do futebol em todas as regiões do mundo e em todos os níveis.

Veja também