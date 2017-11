Fifa lança pôster oficial da Copa do Mundo com homenagem a goleiro Lev Yashin

A três dias do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Fifa lançou nesta terça-feira o pôster oficial da competição em um evento realizado no metrô de Moscou. A imagem traz uma homenagem a Lev Yashin, um dos maiores goleiros da história do futebol russo e mundial.

Yashin disputou quatro Mundiais pela União Soviética – 1958, 1962, 1966 e 1970 – e se tornou o único goleiro da história a conquistar uma Bola de Ouro, em 1963. Apelidado de Aranha Negra, por sempre utilizar roupas escuras, ele aparece no pôster com suas vestes tradicionais: camisa, shorts, meião, chuteiras, luvas e boina negras.

A obra é assinada por Igor Gurovich, um artista russo, e traz Yashin defendendo uma bola de futebol de sua época onde, a partir dos gomos, destaca-se o mapa da Rússia. Trata-se de uma inspiração do Pós-Construtivismo soviético, segundo revelou Gurovich nesta terça-feira.

“O estilo dos pôsteres soviéticos do Pós-Construtivismo dos anos 1920 e 1930, sua linguagem visual única, uma nova e fresca poética de imagens, tornou-se um dos mais importantes e reverenciados elementos da cultura russa”, detalhou o artista. “Essa linguagem indiscutivelmente saiu da Rússia para o mundo. Assim, no meu trabalho no pôster, realmente quis aproveitar essa linguagem moderna e relevante mais uma vez.”

Para Fatma Samoura, secretária-geral da Fifa, a imagem faz uma bonita homenagem ao país. “O pôster oficial da Copa do Mundo de 2018 é uma reflexão verdadeira da herança artística e futebolística da Rússia”, apontou. “Estamos muito orgulhosos dessa linda imagem que retrata um ícone tão importante e celebra a competição em solo russo.”

Já Vitaly Mutko, chefe do comitê de organização da Copa, destacou a importância do goleiro na história do futebol. “Era importante para nós retratar a Rússia como país-sede no pôster oficial. Por isso foi escolhido Lev Yashin, um símbolo do futebol russo, como sua figura”, disse o dirigente, que também é o vice-primeiro-ministro da Rússia. O sorteio que definirá as oito chaves do Mundial será realizado na sexta-feira.