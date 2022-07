Fifa faz última chamada para inscrições de voluntários para a Copa do Mundo; saiba datas O prazo para inscrições para as 20 mil vagas disponíveis no Qatar termina no domingo







As inscrições para se tornar voluntário da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, serão encerradas pela Fifa neste domingo, 31 de julho. As entrevistas serão conduzidas e concluídas até 13 de agosto, data que marca 100 dias para o início do torneio.

A Fifa e o Qatar estão recrutando 20 mil voluntárias e voluntários para a primeira Copa do Mundo no Oriente Médi, que será realizada em oito estádios de última geração, entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Os voluntários estarão no centro das operações do torneio, apoiando 45 áreas em mais de 30 funções diferentes.

Lançado em março deste ano no Katara Amphitheatre, o Programa de Voluntários da Copa do Mundo de 2022 entrevistou milhares de candidatos de mais de 170 países desde meados de maio, quando o Centro de Voluntários foi inaugurado em Doha. As entrevistas estão sendo conduzidas por voluntários que colaboraram ativamente nos torneios prévios da Fifa organizados pelo Qatar, como o Mundial de Clubes de 2020 e a Copa Árabe de 2021.

Faisal Al Mohanadi, que foi voluntário em eventos anteriores e está apoiando o recrutamento de voluntários para a Copa, disse:

– Estou muito orgulhoso de ajudar com o programa, que unirá as pessoas através do futebol e ajudará a introduzir pessoas de todo o mundo ao nosso país. Acredito que este programa criará um orgulhoso legado de voluntariado no Qatar e em toda a região.

As pessoas interessadas em voluntariado devem seguir os seguintes passos:

– Registre-se em volunteer.fifa.com e preencha o formulário de inscrição;

– Jogue “Take on the Trials” (uma avaliação gamificada online);

– Agende sua entrevista.

Os voluntários devem ter 18 anos ou mais até 1º de outubro de 2022, falar inglês e estar disponíveis para se comprometer com um mínimo de dez turnos durante o torneio. Os candidatos devem observar que algumas funções voluntárias começarão já em 1º de outubro.

O Programa de Voluntariado da Copa do Mundo de 2022 é o maior da história do país e, segundo seus princípios, tem como objetivo unir as pessoas por meio do futebol para oferecer um torneio excepcional, celebrando o amor pelo jogo e mostrando o verdadeiro espírito do Qatar.

