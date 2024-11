Fifa divulga detalhes do troféu do Mundial de Clubes de 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2024 - 15:32 Para compartilhar:

A Fifa divulgou nesta quinta-feira como será o troféu do Mundial de Clubes de 2025. A competição contará com 32 equipes e será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho.

Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os times brasileiros que já asseguraram vagas no Mundial. O campeão da Copa Libertadores conquistará a última vaga. Botafogo e Atlético-MG estão na decisão do torneio continental.

A Fifa mostrou o troféu do Mundial de Clubes em vídeo publicado nas redes sociais. A taça contém ícones e imagens que retratam a história do futebol, um mapa do mundo e os nomes dos 211 países membros da Fifa.

O cobiçado troféu ainda mostra a posição do sistema solar no dia do jogo de abertura do torneio, em 13 de junho de 2025. “Inovador, inclusivo, inovador, verdadeiramente global. O novo Mundial de Clubes da Fifa com 32 seleções merece um troféu que represente tudo isso”, afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Na primeira fase, os 32 participantes do Mundial serão divididos em oito grupos de quatro equipes. O torneio será realizado a cada quatro anos.