Fifa distribuirá US$ 1 bilhão em prêmios no Mundial de Clubes

ROMA, 26 MAR (ANSA) – A Fifa informou nesta quarta-feira (26) que distribuirá US$ 1 bilhão em prêmios para os participantes do Mundial de Clubes deste ano, enquanto o time campeão poderá embolsar até US$ 125 milhões.

De acordo com a entidade máxima do futebol, um total de US$ 525 milhões será reservado para os clubes da competição, enquanto outros US$ 475 milhões vão ser enviados com base no sucesso esportivo.

As cifras de participação que as equipes vão receber serão baseadas em “critérios esportivos e comerciais”. Os clubes da América do Sul ganharão US$ 15,21 milhões, enquanto os europeus embolsarão de US$ 12,81 milhões a US$ 38,19 milhões.

Na fase de grupos do novo formato do Mundial de Clubes da Fifa, os times receberão US$ 2 milhões por vitória e US$ 1 milhão por empate. As premiações vão ficando maiores conforme as fases forem avançando.

A organização declarou que a distribuição de dinheiro do Mundial de Clubes representa a maior premiação já registrada para um torneio de futebol.

“A Fifa não reterá nenhum financiamento para este torneio, já que todos os lucros serão distribuídos aos clubes, nem tocará nas reservas da Fifa, que são reservadas para o desenvolvimento do futebol global”, explicou a entidade liderada por Gianni Infantino.

O Super Mundial de Clubes terá início em 14 de junho e vai até 13 de julho. O evento ocorrerá nos Estados Unidos. (ANSA).