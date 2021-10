Fifa discutirá projeto para mudar calendário do futebol em 20/12

ROMA, 20 OUT (ANSA) – A Fifa vai realizar no próximo dia 20 de dezembro uma reunião com todas as suas 211 federações associadas para debater a reforma do calendário de partidas de seleções, incluindo a Copa do Mundo a cada dois anos.

Uma decisão definitiva sobre o tema não deverá sair na reunião, mas diversos assuntos deverão ser debatidos, como a ideia de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos.

“Vamos discutir o projeto de um novo calendário de partidas internacionais em uma cúpula convocada para o dia 20 de dezembro, com todas as 211 federações. Será necessário o consentimento de todos”, disse Infantino.

Diversas entidades e pessoas ligadas ao futebol, como o ex-zagueiro Paolo Maldini, o técnico Roberto Mancini e o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, não aprovaram a ideia de mudar o tempo de disputa da Copa do Mundo, que atualmente é organizada de quatro em quatro anos.

Apesar de ser um caminho longo e complicado, a Fifa parece não temer as pedras que aparecerão pelo trajeto e já iniciou as consultas para tentar convencer todas as partes envolvidas.

(ANSA).

