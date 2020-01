Fifa constata diferença crescente entre Europa e restante do mundo

“A diferença entre o nível da Europa e o restante do mundo se acentua” no futebol, constatou o diretor de desenvolvimento da Fifa, o francês Arsène Wenger, nesta sexta-feira durante o lançamento de um programa de desenvolvimento de talentos.

A partir deste ano, através da nova iniciativa, as 211 federações da Fifa poderão encomendar um diagnóstico realizado por especialistas, que abrangerá a área de alto rendimento a nível masculino e feminino relativo às seleções de todas as categorias e ligas nacionais, explicou a entidade internacional em comunicado.

A Europa monopoliza os títulos das Copas do Mundo no futebol masculino desde que o Brasil foi campeão em 2002. A nível de clubes, a última equipe não europeia a vencer o Mundial foi o Corinthians, em 2012.

As diferenças de receitas também se tornou abismal. De acordo com o ranking da consultoria especializada Deloitte, os 30 clubes mais ricos do mundo fazem parte da Uefa, a confederação europeia.

“Precisamos de mais competições de jovens para identificar talentos e poder propor aos jogadores uma carreira. Devemos também reforçar a formação dos técnicos”, analisou Wenger, lendário ex-técnico do Arsenal.

O novo programa da Fifa prevê também a formação de instrutores locais, diretores técnicos e cursos para treinadores de goleiros, de futebol de salão e praia.

