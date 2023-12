Fifa confirma Copa Intercontinental a partir de 2024 e novo Mundial de Clubes em 2025

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/12/2023 - 23:18 Para compartilhar:

A Fifa, cujo Conselho se reuniu neste domingo (17) em Jidá, confirmou a criação de uma nova competição de clubes, que retoma o nome de Copa Intercontinental da Fifa, e que será disputada pelo campeão da Liga dos Campeões da Europa contra “o vencedor das eliminatórias intercontinentais entre as demais confederações”.

A competição, que foi aprovada pelo Conselho da Fifa em março de 2023, será chamada de ‘Copa Intercontinental da Fifa’.

A edição inaugural, em 2024, começará com o confronto entre o campeão da Oceania e o campeão da Ásia ou da África. O vencedor desse duelo enfrentará então o campeão da confederação – africana ou asiática – que não esteve presente nessa primeira rodada.

Por outro lado, competirão os respectivos campeões da Conmebol e da Concacaf. E os vencedores dos dois lados do sorteio decidirão entre si o nome do time que enfrentará o campeão da Liga dos Campeões da Uefa.

A final está prevista para o dia 18 de dezembro de 2024, em local neutro.

– Copa do Mundo de clubes de junho a julho de 2025 –

A Fifa também anunciou as datas, o formato e novo nome da próxima Copa do Mundo de Clubes, que começará no dia 15 de junho de 2025 nos Estados Unidos.

A competição, cuja disputa entre 32 seleções nos EUA em 2025 já era conhecida, será chamada oficialmente de Copa do Mundo de Clubes da Fifa, e sua abertura está prevista para 15 de junho de 2025 e a final em 13 de julho, com um mínimo de 3 dias de descanso entre cada jogo “para garantir o bem-estar dos jogadores”.

O órgão presidido por Gianni Infantino confirmou também o formato da competição remodelada, que até agora reunia os seis campeões das confederações mundiais e a seleção anfitriã.

As 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro, sendo que as duas primeiras se classificam para as oitavas de final e a partir de então são disputados confrontos em jogo único até a final, sem duelo pelo terceiro lugar.

A ausência da ‘final de consolação’ entre os dois perdedores nas semifinais será a única diferença em termos de formato em relação ao Mundial de 2022, no Catar, e seu homólogo feminino, na Austrália e na Nova Zelândia, este ano.

“Os clubes desempenham um papel fundamental no futebol mundial e a Copa do Mundo de Clubes de 2025 marcará um evento histórico que oferecerá aos representantes de todas as confederações a estrutura ideal para brilharem nos campos no mais alto nível”, garantiu Infantino.

“Será uma competição aberta baseada nos méritos desportivos e no eixo do nosso esforço para alcançar um futebol verdadeiramente global”, acrescentou.

Monterrey e Club León do México, Real Madrid, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Chelsea e Manchester City são alguns dos clubes que já garantiram presença neste torneio revolucionário, com base nos resultados nas últimas edições da Liga dos Campeões de suas respectivas confederações.

Para este novo torneio, a Uefa disponibilizará 12 equipes e a Conmebol seis, enquanto serão quatro representantes asiáticos e outros quatro de África, um da Oceânia, quatro da América do Norte, América Central e Caribe, além de outro do país anfitrião.

