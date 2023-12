Fifa anuncia ranking de times por continente para novo formato do Mundial de clubes em 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/12/2023 - 15:25 Para compartilhar:

A Fifa divulgou, neste domingo, em suas redes sociais, os rankings por continente para falar do Mundial de Clubes Fifa, que vai contar com a participação de 32 equipes dentro do novo formato criado pela entidade, em 2025.

O Brasil só classifica mais um time se a edição do Campeonato Brasileiro tiver um campeão que não seja Palmeiras, Flamengo ou Fluminense. Se um dos três for campeão, serão três vagas por ranking em vez de duas.

Dessa maneira, os clubes podem conquistar um lugar através da sua principal competição de clubes de duas maneiras: ser considerado campeão ou através da sua classificação (os pontos são ganhos por meio dos resultados e progressos na competição).

Na América do Sul, a dupla Palmeiras (119) e Flamengo (118) aparecem em primeiro e segundo lugares respectivamente, com o Atlético-MG (81) logo atrás. O Boca Juniors (71), é o melhor clube argentino e surge em quarto lugar, à frente do Fluminense (68), quinto colocado.

Na Europa, o Manchester City, atual campeão do mundo, surge no topo da lista elaborada pela Fifa com 116 pontos, seguido do Real Madrid (106), Bayern de Munique (100), em terceiro. O Chelsea, (79) e o Paris Saint-Germain (77), fecham o top five.

No continente africano, o Al Ahly, do Egito, lidera o ranking seguido do Wydad AC, do Marrocos, e do Mamelodi Sundowns FC, da África do Sul. Já na Ásia, o Al Hilal, da Arábia Saudita, aparece em primeiro com 97 pontos e o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, vem logo depois com 72. Na América Central, o Leon, do México, lidera a lista. O representante da Oceania é o Auckland City.

O Conselho da Fifa se reuniu neste mês para definir detalhes da competição. O torneio terá clubes de cada uma das seis confederações. A Europa, com 12 times, e a América do Sul, com seis participantes, são os continentes com mais vagas no novo formato do Mundial.

A Ásia, a África e a Concacaf vão ter o mesmo número de vagas: quatro. Já a Oceania contará com um único representante. As datas também estão confirmadas. O início vai acontecer no dia 15 de junho e o término está marcado para 13 de julho de 2025. A sede será os Estados Unidos.

