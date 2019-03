Fifa anuncia Mundial de Clubes nos moldes da Copa

SÃO PAULO, 15 MAR (ANSA) – Apesar da oposição de equipes da Europa, a Fifa anunciou nesta sexta-feira (15) um novo Mundial de Clubes nos moldes da Copa do Mundo, confirmando os rumores sobre o desejo de alterar o sistema de disputa da competição.

Segundo a entidade, o torneio será realizado a cada quatro anos, com a primeira edição em junho de 2021, e terá 24 times, com distribuição ainda indefinida. Os critérios de classificação serão determinados por cada confederação.

A Fifa já tentava mudar o Mundial de Clubes havia anos, devido ao baixo retorno econômico do torneio e à falta de interesse dos europeus. A competição ocupará o espaço deixado pela Copa das Confederações.

De acordo com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o Mundial será uma competição “de prestígio”. Antes disso, no entanto, a Associação Europeia de Clubes (ECA), que reúne os principais times da Uefa, havia publicado uma carta prometendo boicotar o torneio. A ECA exige que a nova competição aconteça apenas a partir de 2024, mediante uma mudança profunda no calendário internacional.

O Mundial da Fifa continuará a ser disputado nos moldes atuais até 2020. Copa de 2022 – O Conselho da Fifa também autorizou a ampliação da Copa do Mundo do Catar, em 2022, de 32 para 48 seleções, número que só começaria a valer em 2026. A alteração é um desejo de Infantino, mas ainda será discutida no Congresso da Fifa, em junho.

Se a mudança for de fato implantada, é possível que outros países se juntem ao Catar como sede, mas o emirado enfrenta um boicote de outras nações árabes da região. (ANSA)