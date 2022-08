Fifa 23 terá Marvel e EA Sports na criação dos Heróis do Ultimate Team

Estadão Conteúdo 15/08/2022 - 23:12 Compartilhe

A EA Sports e a Marvel anunciaram uma parceria, nesta segunda-feira, que deixou os fãs de eSports muito animados. As duas marcas estarão juntas na elaboração dos Heróis do Ultimate Team do Fifa 23. O jogo será lançado mundialmente em 30 setembro e contará com cartas inspiradas nos super-heróis da Marvel.

A parceria disponibilizará cartas de ao menos quatro importantes jogadores: o marfinense Yaya Touré, o sul-coreano Park Ji-Sung, o norte-americano Landon Donovan e o italiano Claudio Marchisio. Os ex-atletas, além de fazerem grande sucesso nos clubes por onde passaram, foram grandes estrelas de suas respectivas seleções.

As cartas desses atletas receberá um aumento de classificação no lançamento do modo de jogo da Copa do Mundo. Porém, suas versões básicas já estarão disponível na data do lançamento do Fifa 23.

Itens cosméticos, mosaicos, uniformes e bolas estarão disponíveis gratuitamente. Os jogadores do Fifa 23 também poderão ter acesso a uma história em quadrinhos online Marvel Heroes, além de biografias escritas pela produtora cinematográfica. Mais tarde, esses produtos também serão lançamos em versão física.

Quem reservar a compra do Fifa 23 Ultimate Edition até o dia 21 de agosto, domingo, também receberá um item especial do Herói Copa do Mundo Fifa e terá acesso a outros benefícios.