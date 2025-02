Fiesp estima desaceleração e aguarda alta de 0,3% da indústria no PIB do 4º tri de 2024

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) acredita que a próxima divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) mostrará uma desaceleração do setor. Segundo as estimativas do departamento de pesquisas e estudos econômicos da entidade, o crescimento do PIB da indústria em geral, englobando todos os segmentos, caiu de 0,6%, no terceiro trimestre, para 0,3% nos últimos três meses de 2024.

Só na indústria de transformação, o crescimento no quarto trimestre estimado pela Fiesp é de 0,3%, abaixo da variação positiva de 1,3% do trimestre anterior.

A divulgação do PIB do período pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está marcada para 7 de março.

A previsão da Fiesp é de crescimento de 0,5% no quarto trimestre da economia como um todo, menos do que a taxa registrada no terceiro trimestre: 0,9%. Com isso, o PIB deve mostrar crescimento de 3,5% em 2024.

Para a indústria de transformação, a entidade espera crescimento de 3,6% na média do ano inteiro.

Em relação aos demais setores, a Fiesp prevê, para o resultado do quarto trimestre, crescimento de 0,3% da agropecuária, após a queda de 0,9% dos três meses anteriores, e de 0,6% do setor de serviços, que tem maior peso no PIB e cresceu 0,9% no terceiro trimestre.