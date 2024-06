Fiesp: Devolução de parte da MP do PIS/Cofins é ‘bem-vinda’ pelos setores produtivos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 21:10 Para compartilhar:

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) considerou “muito bem-vinda” a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de devolver parte da medida provisória que limitava a compensação de créditos do PIS/Cofins.

Segundo a entidade patronal, a iniciativa favorece setores produtivos, dado o impacto negativo que a medida teria para a indústria e outros segmentos. “A Fiesp seguirá acompanhando ativamente os desdobramentos deste tema de forma a garantir que os investimentos produtivos, a geração de empregos e a neoindustrialização do país sejam estimulados e não prejudicados”, comentou a entidade em nota.