Fiesp cobra resposta ‘consistente e definitiva’ a apagão da Enel

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) cobrou que a Enel cumpra todas as cláusulas do contrato de concessão, após o apagão de sexta-feira que deixou 2,1 milhões de clientes sem energia. A entidade pede uma resposta “consistente e definitiva” ao problema.

“A Fiesp conclama as autoridades para que façam a Enel-SP cumprir todas as cláusulas do contrato de concessão”, reivindicou a entidade patronal. Conforme lembra a Fiesp, a distribuidora de energia vem demonstrando incapacidade de restabelecer o fornecimento após episódios climáticos.

“Não se pode mais postergar soluções que evitem o quadro caótico atual, que tende a se agravar com a chegada das tempestades de verão”, frisa a Fiesp, acrescentando que, após o temporal de sexta-feira, mais uma vez o caos foi instaurado.

Desde que assumiu a concessão em 2018, emenda a Fiesp, a Enel teve diversas oportunidades para provar sua competência, mas falhou.

“Não se pode permitir que a região de maior desenvolvimento econômico do País não tenha uma concessionária de distribuição de energia que cumpra suas obrigações previstas no contrato de concessão e as decorrentes da essencialidade do serviço público que presta à sociedade”, conclui a nota da Fiesp.