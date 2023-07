Fiesp celebra intenção do governo de programa para reduzir ‘depreciação acelerada’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 16:18 Compartilhe

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) elogiou o programa de renovação de máquinas e equipamentos do parque industrial brasileiro – anunciado pelos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, 24.

O anúncio da medida para reduzir a chamada “depreciação acelerada” foi classificado como “meritório, necessário e muito bem-vindo” em nota assinada pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva.

“Estamos certos de que o benefício da depreciação acelerada terá no Congresso a mesma compreensão sobre a importância estratégica dessa medida, conforme anunciado pelo governo do presidente Lula”, informou o comunicado.

A federação ainda destacou que a ação deve facilitar o investimento na indústria, aumentando a produtividade do setor, e que não implica renúncia fiscal nem subsídio, mas apenas diferimento no tempo do IR e da CSLL.

Segundo Haddad, o incentivo pode variar de R$ 3 bilhões a R$ 15 bilhões no próximo ano. O ministro disse ontem que vai depender do alcance da medida e do que for aprovado pelo Congresso.

