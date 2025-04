Fiéis visitam Vaticano e defendem canonização de papa Francisco

ROMA, 22 ABR (ANSA) – Um dia após a morte do papa Francisco, fiéis e turistas que visitam a Basílica de São Pedro, no Vaticano, defenderam que o pontífice deve ser proclamado santo o mais rápido possível.

“Ele deveria ser canonizado imediatamente, mas quem sabe se isso realmente acontecerá”, afirmou um dos visitantes, cuja identidade não foi revelada.

Segundo os turistas Gianni e Dannis, ítalo-americanos que visitam a capital e têm raízes no sul da Itália, Jorge Bergoglio “era um homem humilde, um dos últimos neste mundo amargurado”.

“Ele deveria ser imediatamente proclamado santo”, acrescentou a dupla, aproveitando o momento para criticar a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no funeral do argentino no próximo sábado (26), na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Para os ítalo-americanos, “Trump virá ao funeral só para ganhar publicidade”, porque “ele é um homem horrível” e “venceu apenas porque os americanos não estavam preparados para ter uma presidente mulher”. “Essa é a verdade”.

Em meio à multidão da Praça de São Pedro, diversas pessoas que fazem fila para entrar na Basílica também defendem a ideia de a Igreja Católica canonizar Jorge Bergoglio.

Para a Irmã Maria, que saiu da Polônia para visitar a Itália, esse “Papa obviamente deve ser proclamado santo”.

Até mesmo uma grande família de Brescia em Roma, acompanhada de um grupo de amigos e crianças a tiracolo, não tiveram dúvidas.

“Ele demonstrou não só humildade, mas também coragem ao reformar o IOR (Instituto para as Obras da Religião), tentando limpar e combater a pedofilia. Só por isso, ele deveria ser canonizado imediatamente”.

Por sua vez, uma família húngara, formada por mãe e dois filhos, Charlotte e Sacha, que saiu de Miami e Nova York, também pensa assim: “Ele foi um Papa legal, que fez uma diferença”, concluíram. (ANSA).